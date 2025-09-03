Marutaro (MARU) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00334656$ 0.00334656 $ 0.00334656 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.59% Promjena cijene (1D) -2.75% Promjena cijene (7D) -18.88% Promjena cijene (7D) -18.88%

Marutaro (MARU) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, MARUtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MARU je $ 0.00334656, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MARU se promijenio za -0.59% u posljednjih sat vremena, -2.75% u posljednjih 24 sata i -18.88% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Marutaro (MARU)

Tržišna kapitalizacija $ 148.33K$ 148.33K $ 148.33K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 148.33K$ 148.33K $ 148.33K Količina u optjecaju 420.69M 420.69M 420.69M Ukupna količina 420,690,000.0 420,690,000.0 420,690,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Marutaro je $ 148.33K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MARU je 420.69M, s ukupnom količinom od 420690000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 148.33K.