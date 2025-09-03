Više o MARU

Marutaro Logotip

Marutaro Cijena (MARU)

Neuvršten

1 MARU u USD cijena uživo:

$0.00035185$0.00035185
-2.70%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Marutaro (MARU)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 03:19:43 (UTC+8)

Marutaro (MARU) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
24-satna najniža cijena
24-satna najviša cijena

-0.59%

-2.75%

-18.88%

-18.88%

Marutaro (MARU) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, MARUtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MARU je $ 0.00334656, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MARU se promijenio za -0.59% u posljednjih sat vremena, -2.75% u posljednjih 24 sata i -18.88% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Marutaro (MARU)

$ 148.33K
$ 148.33K$ 148.33K

--
----

$ 148.33K
$ 148.33K$ 148.33K

420.69M
420.69M 420.69M

420,690,000.0
420,690,000.0 420,690,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Marutaro je $ 148.33K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MARU je 420.69M, s ukupnom količinom od 420690000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 148.33K.

Marutaro (MARU) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Marutaro u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Marutaro u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Marutaro u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Marutaro u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-2.75%
30 dana$ 0-42.35%
60 dana$ 0--
90 dana$ 0--

Što je Marutaro (MARU)

Marutaro is one of the most beloved and famous Shiba Inu dogs on the internet, known for his cheerful demeanor, photogenic appearance, and massive social media presence. He hails from Japan and gained fame primarily through Twitter and Instagram, where his owner regularly shares adorable photos and videos of him in various settings and costumes. With millions of followers, Marutaro has become a symbol of the Shiba Inu breed’s charm and the internet’s fascination with wholesome, meme-worthy animal content.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Marutaro (MARU)

Službena web-stranica

Marutaro Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Marutaro (MARU) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Marutaro (MARU) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Marutaro.

Provjerite Marutaro predviđanje cijene sada!

MARU u lokalnim valutama

Marutaro (MARU) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Marutaro (MARU) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o MARU opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Marutaro (MARU)

Koliko Marutaro (MARU) vrijedi danas?
Cijena MARU uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena MARU u USD?
Trenutačna cijena MARU u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Marutaro?
Tržišna kapitalizacija za MARU je $ 148.33K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za MARU?
Količina u optjecaju za MARU je 420.69M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za MARU?
MARU je postigao ATH cijenu od 0.00334656 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za MARU?
MARU je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za MARU?
24-satni obujam trgovanja za MARU je -- USD.
Hoće li MARU još narasti ove godine?
MARU mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte MARU predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.