Maru Taro (TARO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 24-satna najviša cijena $ 0 Najviša cijena ikada $ 0 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) +1.02% Promjena cijene (1D) +1.91% Promjena cijene (7D) +13.55%

Maru Taro (TARO) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, TAROtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena TARO je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, TARO se promijenio za +1.02% u posljednjih sat vremena, +1.91% u posljednjih 24 sata i +13.55% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Maru Taro (TARO)

Tržišna kapitalizacija $ 9.36K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 9.36K Količina u optjecaju 999.96M Ukupna količina 999,964,016.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Maru Taro je $ 9.36K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju TARO je 999.96M, s ukupnom količinom od 999964016.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 9.36K.