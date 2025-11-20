MarsMi Cijena danas

Trenutačna cijena MarsMi (MARSMI) danas je $ 0.055189, s promjenom od 1.03% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije MARSMI u USD je $ 0.055189 po MARSMI.

MarsMi trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 55,195,537, s količinom u optjecaju od 1000.00M MARSMI. Tijekom posljednja 24 sata, MARSMI trgovao je između $ 0.052235 (niska) i $ 0.055879 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.187525, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.052235.

U kratkoročnim performansama, MARSMI se kretao -0.02% u posljednjem satu i -12.37% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu MarsMi (MARSMI)

Tržišna kapitalizacija $ 55.20M$ 55.20M $ 55.20M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 55.20M$ 55.20M $ 55.20M Količina u optjecaju 1000.00M 1000.00M 1000.00M Ukupna količina 999,999,992.295692 999,999,992.295692 999,999,992.295692

Trenutačna tržišna kapitalizacija MarsMi je $ 55.20M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MARSMI je 1000.00M, s ukupnom količinom od 999999992.295692. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 55.20M.