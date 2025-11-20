Marse Cijena danas

Trenutačna cijena Marse (MARSE) danas je --, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije MARSE u USD je -- po MARSE.

Marse trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 6,201.2, s količinom u optjecaju od 996.95M MARSE. Tijekom posljednja 24 sata, MARSE trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, MARSE se kretao -- u posljednjem satu i -11.44% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Marse (MARSE)

Tržišna kapitalizacija $ 6.20K$ 6.20K $ 6.20K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 6.20K$ 6.20K $ 6.20K Količina u optjecaju 996.95M 996.95M 996.95M Ukupna količina 996,947,658.788392 996,947,658.788392 996,947,658.788392

Trenutačna tržišna kapitalizacija Marse je $ 6.20K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MARSE je 996.95M, s ukupnom količinom od 996947658.788392. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 6.20K.