Marscoin Cijena danas

Trenutačna cijena Marscoin (MARS) danas je $ 0.00011257, s promjenom od 1.40% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije MARS u USD je $ 0.00011257 po MARS.

Marscoin trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 112,690, s količinom u optjecaju od 1.00B MARS. Tijekom posljednja 24 sata, MARS trgovao je između $ 0.00010856 (niska) i $ 0.00011501 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00668789, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00010827.

U kratkoročnim performansama, MARS se kretao -0.22% u posljednjem satu i -13.68% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Marscoin (MARS)

Tržišna kapitalizacija $ 112.69K$ 112.69K $ 112.69K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 112.69K$ 112.69K $ 112.69K Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Marscoin je $ 112.69K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MARS je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 112.69K.