MarketVector Token Terminal Fundamental Index (MVTT10F) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u MarketVector Token Terminal Fundamental Index (MVTT10F), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

MarketVector Token Terminal Fundamental Index (MVTT10F) Informacije The MarketVector™ Token Terminal Fundamental Index DTF tracks the MarketVector™ Token Terminal Fundamental Index (MVTT10F), designed to track the performance of the largest and most liquid digital assets that meet the fundamental criteria of daily average fees and daily average users. The fundamental data is provided by Token Terminal. The index is weighted based on fundamental factors. Decentralized Token Folios (DTFs) are onchain portfolios that bundle multiple crypto assets into a single token. MVTT10F is an Index DTF deployed and curated by Re7 Labs on the Reserve Protocol (reserve.org), which supports two main DTF categories: Yield DTFs and Index DTFs. Službena web stranica: https://www.marketvector.com/factsheets/download/MVTT10F.d.pdf Kupi MVTT10F odmah!

MarketVector Token Terminal Fundamental Index (MVTT10F) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za MarketVector Token Terminal Fundamental Index (MVTT10F), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 611.24K $ 611.24K $ 611.24K Ukupna količina: $ 12.67M $ 12.67M $ 12.67M Količina u optjecaju: $ 12.67M $ 12.67M $ 12.67M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 611.24K $ 611.24K $ 611.24K Povijesni maksimum: $ 0.054454 $ 0.054454 $ 0.054454 Povijesni minimum: $ 0.02518208 $ 0.02518208 $ 0.02518208 Trenutna cijena: $ 0.04824844 $ 0.04824844 $ 0.04824844 Saznajte više o cijeni MarketVector Token Terminal Fundamental Index (MVTT10F)

MarketVector Token Terminal Fundamental Index (MVTT10F) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike MarketVector Token Terminal Fundamental Index (MVTT10F) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj MVTT10F tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja MVTT10F tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku MVTT10F tokena, istražite MVTT10F cijenu tokena uživo!

MVTT10F Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide MVTT10F? Naša MVTT10F stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte MVTT10F predviđanje cijene tokena odmah!

