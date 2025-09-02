MarketVector Token Terminal Fundamental Index (MVTT10F) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.04694511 $ 0.04694511 $ 0.04694511 24-satna najniža cijena $ 0.04916998 $ 0.04916998 $ 0.04916998 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.04694511$ 0.04694511 $ 0.04694511 24-satna najviša cijena $ 0.04916998$ 0.04916998 $ 0.04916998 Najviša cijena ikada $ 0.054454$ 0.054454 $ 0.054454 Najniža cijena $ 0.02518208$ 0.02518208 $ 0.02518208 Promjena cijene (1H) -0.69% Promjena cijene (1D) -0.84% Promjena cijene (7D) -2.03% Promjena cijene (7D) -2.03%

MarketVector Token Terminal Fundamental Index (MVTT10F) cijena u stvarnom vremenu je $0.04814431. Tijekom protekla 24 sata, MVTT10Ftrgovalo je između najniže cijene $ 0.04694511 i najviše cijene $ 0.04916998, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MVTT10F je $ 0.054454, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.02518208.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MVTT10F se promijenio za -0.69% u posljednjih sat vremena, -0.84% u posljednjih 24 sata i -2.03% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu MarketVector Token Terminal Fundamental Index (MVTT10F)

Tržišna kapitalizacija $ 617.92K$ 617.92K $ 617.92K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 617.92K$ 617.92K $ 617.92K Količina u optjecaju 12.81M 12.81M 12.81M Ukupna količina 12,808,052.50579378 12,808,052.50579378 12,808,052.50579378

Trenutačna tržišna kapitalizacija MarketVector Token Terminal Fundamental Index je $ 617.92K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MVTT10F je 12.81M, s ukupnom količinom od 12808052.50579378. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 617.92K.