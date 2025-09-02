Više o MVTT10F

MarketVector Token Terminal Fundamental Index

MarketVector Token Terminal Fundamental Index Cijena (MVTT10F)

Neuvršten

1 MVTT10F u USD cijena uživo:

$0.04814431
$0.04814431$0.04814431
-0.80%1D
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana.
USD
Grafikon aktualnih cijena MarketVector Token Terminal Fundamental Index (MVTT10F)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 20:10:24 (UTC+8)

MarketVector Token Terminal Fundamental Index (MVTT10F) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.04694511
$ 0.04694511$ 0.04694511
24-satna najniža cijena
$ 0.04916998
$ 0.04916998$ 0.04916998
24-satna najviša cijena

$ 0.04694511
$ 0.04694511$ 0.04694511

$ 0.04916998
$ 0.04916998$ 0.04916998

$ 0.054454
$ 0.054454$ 0.054454

$ 0.02518208
$ 0.02518208$ 0.02518208

-0.69%

-0.84%

-2.03%

-2.03%

MarketVector Token Terminal Fundamental Index (MVTT10F) cijena u stvarnom vremenu je $0.04814431. Tijekom protekla 24 sata, MVTT10Ftrgovalo je između najniže cijene $ 0.04694511 i najviše cijene $ 0.04916998, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MVTT10F je $ 0.054454, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.02518208.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MVTT10F se promijenio za -0.69% u posljednjih sat vremena, -0.84% u posljednjih 24 sata i -2.03% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu MarketVector Token Terminal Fundamental Index (MVTT10F)

$ 617.92K
$ 617.92K$ 617.92K

--
----

$ 617.92K
$ 617.92K$ 617.92K

12.81M
12.81M 12.81M

12,808,052.50579378
12,808,052.50579378 12,808,052.50579378

Trenutačna tržišna kapitalizacija MarketVector Token Terminal Fundamental Index je $ 617.92K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MVTT10F je 12.81M, s ukupnom količinom od 12808052.50579378. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 617.92K.

MarketVector Token Terminal Fundamental Index (MVTT10F) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz MarketVector Token Terminal Fundamental Index u USD iznosila je $ -0.00041203938607166.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz MarketVector Token Terminal Fundamental Index u USD iznosila je $ +0.0042668376.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz MarketVector Token Terminal Fundamental Index u USD iznosila je $ +0.0141889658.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz MarketVector Token Terminal Fundamental Index u USD iznosila je $ +0.01052934797811701.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.00041203938607166-0.84%
30 dana$ +0.0042668376+8.86%
60 dana$ +0.0141889658+29.47%
90 dana$ +0.01052934797811701+27.99%

Što je MarketVector Token Terminal Fundamental Index (MVTT10F)

The MarketVector™ Token Terminal Fundamental Index DTF tracks the MarketVector™ Token Terminal Fundamental Index (MVTT10F), designed to track the performance of the largest and most liquid digital assets that meet the fundamental criteria of daily average fees and daily average users. The fundamental data is provided by Token Terminal. The index is weighted based on fundamental factors. Decentralized Token Folios (DTFs) are onchain portfolios that bundle multiple crypto assets into a single token. MVTT10F is an Index DTF deployed and curated by Re7 Labs on the Reserve Protocol (reserve.org), which supports two main DTF categories: Yield DTFs and Index DTFs.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs MarketVector Token Terminal Fundamental Index (MVTT10F)

Službena web-stranica

MarketVector Token Terminal Fundamental Index Predviđanje cijene (USD)

Koliko će MarketVector Token Terminal Fundamental Index (MVTT10F) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših MarketVector Token Terminal Fundamental Index (MVTT10F) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za MarketVector Token Terminal Fundamental Index.

Provjerite MarketVector Token Terminal Fundamental Index predviđanje cijene sada!

MVTT10F u lokalnim valutama

MarketVector Token Terminal Fundamental Index (MVTT10F) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike MarketVector Token Terminal Fundamental Index (MVTT10F) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o MVTT10F opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o MarketVector Token Terminal Fundamental Index (MVTT10F)

Koliko MarketVector Token Terminal Fundamental Index (MVTT10F) vrijedi danas?
Cijena MVTT10F uživo u USD je 0.04814431 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena MVTT10F u USD?
Trenutačna cijena MVTT10F u USD je $ 0.04814431. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija MarketVector Token Terminal Fundamental Index?
Tržišna kapitalizacija za MVTT10F je $ 617.92K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za MVTT10F?
Količina u optjecaju za MVTT10F je 12.81M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za MVTT10F?
MVTT10F je postigao ATH cijenu od 0.054454 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za MVTT10F?
MVTT10F je vidio ATL cijenu od 0.02518208 USD.
Koliki je obujam trgovanja za MVTT10F?
24-satni obujam trgovanja za MVTT10F je -- USD.
Hoće li MVTT10F još narasti ove godine?
MVTT10F mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte MVTT10F predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 20:10:24 (UTC+8)

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.