MarketVector Digital Assets 25 Index (MVDA25) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u MarketVector Digital Assets 25 Index (MVDA25), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

MarketVector Digital Assets 25 Index (MVDA25) Informacije The MarketVector™ Digital Assets 25 Index DTF tracks the MarketVector™ Digital Assets 25 Index (MVDA25) which is a modified market cap-weighted index which tracks the performance of the 25 largest and most liquid digital assets. Most demanding size and liquidity screenings are applied to potential index components to ensure investability. Decentralized Token Folios (DTFs) are onchain portfolios that bundle multiple crypto assets into a single token. BGCI is an Index DTF deployed and curated by Re7 Labs on the Reserve Protocol (reserve.org), which supports two main DTF categories: Yield DTFs and Index DTFs. Službena web stranica: https://app.reserve.org/ Kupi MVDA25 odmah!

MarketVector Digital Assets 25 Index (MVDA25) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za MarketVector Digital Assets 25 Index (MVDA25), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 14.27K $ 14.27K $ 14.27K Ukupna količina: $ 6.04K $ 6.04K $ 6.04K Količina u optjecaju: $ 6.04K $ 6.04K $ 6.04K FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 14.27K $ 14.27K $ 14.27K Povijesni maksimum: $ 2.69 $ 2.69 $ 2.69 Povijesni minimum: $ 1.2 $ 1.2 $ 1.2 Trenutna cijena: $ 2.36 $ 2.36 $ 2.36 Saznajte više o cijeni MarketVector Digital Assets 25 Index (MVDA25)

MarketVector Digital Assets 25 Index (MVDA25) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike MarketVector Digital Assets 25 Index (MVDA25) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj MVDA25 tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja MVDA25 tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku MVDA25 tokena, istražite MVDA25 cijenu tokena uživo!

MVDA25 Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide MVDA25? Naša MVDA25 stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte MVDA25 predviđanje cijene tokena odmah!

