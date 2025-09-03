MarketVector Digital Assets 25 Index (MVDA25) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 2.29 $ 2.29 $ 2.29 24-satna najniža cijena $ 2.37 $ 2.37 $ 2.37 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 2.29$ 2.29 $ 2.29 24-satna najviša cijena $ 2.37$ 2.37 $ 2.37 Najviša cijena ikada $ 2.69$ 2.69 $ 2.69 Najniža cijena $ 1.2$ 1.2 $ 1.2 Promjena cijene (1H) -0.00% Promjena cijene (1D) -0.84% Promjena cijene (7D) -4.68% Promjena cijene (7D) -4.68%

MarketVector Digital Assets 25 Index (MVDA25) cijena u stvarnom vremenu je $2.31. Tijekom protekla 24 sata, MVDA25trgovalo je između najniže cijene $ 2.29 i najviše cijene $ 2.37, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MVDA25 je $ 2.69, dok je najniža cijena svih vremena $ 1.2.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MVDA25 se promijenio za -0.00% u posljednjih sat vremena, -0.84% u posljednjih 24 sata i -4.68% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu MarketVector Digital Assets 25 Index (MVDA25)

Tržišna kapitalizacija $ 22.89K$ 22.89K $ 22.89K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 22.89K$ 22.89K $ 22.89K Količina u optjecaju 9.92K 9.92K 9.92K Ukupna količina 9,915.953722849017 9,915.953722849017 9,915.953722849017

Trenutačna tržišna kapitalizacija MarketVector Digital Assets 25 Index je $ 22.89K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MVDA25 je 9.92K, s ukupnom količinom od 9915.953722849017. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 22.89K.