Market Stalker Cijena danas

Trenutačna cijena Market Stalker (STLKR) danas je $ 0.00114902, s promjenom od 8.17% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije STLKR u USD je $ 0.00114902 po STLKR.

Market Stalker trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 114,908, s količinom u optjecaju od 100.00M STLKR. Tijekom posljednja 24 sata, STLKR trgovao je između $ 0.00114854 (niska) i $ 0.00126188 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00491883, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, STLKR se kretao -6.18% u posljednjem satu i -24.62% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Market Stalker (STLKR)

Tržišna kapitalizacija $ 114.91K$ 114.91K $ 114.91K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 114.91K$ 114.91K $ 114.91K Količina u optjecaju 100.00M 100.00M 100.00M Ukupna količina 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Market Stalker je $ 114.91K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju STLKR je 100.00M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 114.91K.