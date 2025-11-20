Market Maverick Cijena danas

Trenutačna cijena Market Maverick (LUIGI) danas je $ 0.00110603, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije LUIGI u USD je $ 0.00110603 po LUIGI.

Market Maverick trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 23,227, s količinom u optjecaju od 21.00M LUIGI. Tijekom posljednja 24 sata, LUIGI trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.163593, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00104954.

U kratkoročnim performansama, LUIGI se kretao -- u posljednjem satu i -12.70% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Market Maverick (LUIGI)

Tržišna kapitalizacija $ 23.23K$ 23.23K $ 23.23K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 23.23K$ 23.23K $ 23.23K Količina u optjecaju 21.00M 21.00M 21.00M Ukupna količina 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

