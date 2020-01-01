Market Making Pro (MMPRO) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Market Making Pro (MMPRO), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Market Making Pro (MMPRO) Informacije MMPRO Token is a part of our whole ecosystem. The Marketmaking.pro is an agency who provides marketmaking and liquidity services to the exchanges and projects. Besides that we are building a cross chain multi-farming ecosystem. That's what we need MMPRO for. Službena web stranica: https://marketmaking.pro/ Kupi MMPRO odmah!

Market Making Pro (MMPRO) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Market Making Pro (MMPRO), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 413.90K $ 413.90K $ 413.90K Ukupna količina: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Količina u optjecaju: $ 92.08M $ 92.08M $ 92.08M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 449.49K $ 449.49K $ 449.49K Povijesni maksimum: $ 0.824202 $ 0.824202 $ 0.824202 Povijesni minimum: $ 0.00298409 $ 0.00298409 $ 0.00298409 Trenutna cijena: $ 0.00449491 $ 0.00449491 $ 0.00449491 Saznajte više o cijeni Market Making Pro (MMPRO)

Market Making Pro (MMPRO) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Market Making Pro (MMPRO) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj MMPRO tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja MMPRO tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku MMPRO tokena, istražite MMPRO cijenu tokena uživo!

