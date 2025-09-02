Market Making Pro (MMPRO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00419636 - $ 0.00441697
24-satna najniža cijena: $ 0.00419636
24-satna najviša cijena: $ 0.00441697
Najviša cijena ikada: $ 0.824202
Najniža cijena: $ 0.00298409
Promjena cijene (1H): -0.95%
Promjena cijene (1D): -1.99%
Promjena cijene (7D): -13.91%

Market Making Pro (MMPRO) cijena u stvarnom vremenu je $0.00426437. Tijekom protekla 24 sata, MMPROtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00419636 i najviše cijene $ 0.00441697, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MMPRO je $ 0.824202, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00298409.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MMPRO se promijenio za -0.95% u posljednjih sat vremena, -1.99% u posljednjih 24 sata i -13.91% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Market Making Pro (MMPRO)

Tržišna kapitalizacija: $ 392.67K
Obujam (24 sata): --
Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija: $ 426.44K
Količina u optjecaju: 92.08M
Ukupna količina: 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Market Making Pro je $ 392.67K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MMPRO je 92.08M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 426.44K.