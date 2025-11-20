Market Maker DAO Cijena danas

Trenutačna cijena Market Maker DAO (MMDAO) danas je $ 0.00306702, s promjenom od 2.08% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije MMDAO u USD je $ 0.00306702 po MMDAO.

Market Maker DAO trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 306,859, s količinom u optjecaju od 100.00M MMDAO. Tijekom posljednja 24 sata, MMDAO trgovao je između $ 0.00292303 (niska) i $ 0.00320443 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.04386478, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00254392.

U kratkoročnim performansama, MMDAO se kretao +0.48% u posljednjem satu i -14.20% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Market Maker DAO (MMDAO)

Tržišna kapitalizacija $ 306.86K$ 306.86K $ 306.86K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 306.86K$ 306.86K $ 306.86K Količina u optjecaju 100.00M 100.00M 100.00M Ukupna količina 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

