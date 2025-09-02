Više o MD

MD Informacije o cijeni

MD Službena web stranica

MD Tokenomija

MD Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Market Dominance Logotip

Market Dominance Cijena (MD)

Neuvršten

1 MD u USD cijena uživo:

$0.00485605
$0.00485605$0.00485605
+3.40%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Market Dominance (MD)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 17:38:26 (UTC+8)

Market Dominance (MD) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00454639
$ 0.00454639$ 0.00454639
24-satna najniža cijena
$ 0.00488391
$ 0.00488391$ 0.00488391
24-satna najviša cijena

$ 0.00454639
$ 0.00454639$ 0.00454639

$ 0.00488391
$ 0.00488391$ 0.00488391

$ 0.01319383
$ 0.01319383$ 0.01319383

$ 0
$ 0$ 0

+0.67%

+3.40%

+1.76%

+1.76%

Market Dominance (MD) cijena u stvarnom vremenu je $0.00485605. Tijekom protekla 24 sata, MDtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00454639 i najviše cijene $ 0.00488391, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MD je $ 0.01319383, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MD se promijenio za +0.67% u posljednjih sat vremena, +3.40% u posljednjih 24 sata i +1.76% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Market Dominance (MD)

$ 2.67M
$ 2.67M$ 2.67M

--
----

$ 2.67M
$ 2.67M$ 2.67M

551.00M
551.00M 551.00M

551,002,351.725412
551,002,351.725412 551,002,351.725412

Trenutačna tržišna kapitalizacija Market Dominance je $ 2.67M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MD je 551.00M, s ukupnom količinom od 551002351.725412. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.67M.

Market Dominance (MD) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Market Dominance u USD iznosila je $ +0.0001599.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Market Dominance u USD iznosila je $ -0.0010775448.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Market Dominance u USD iznosila je $ -0.0011853137.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Market Dominance u USD iznosila je $ +0.002821580469415113.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.0001599+3.40%
30 dana$ -0.0010775448-22.18%
60 dana$ -0.0011853137-24.40%
90 dana$ +0.002821580469415113+138.69%

Što je Market Dominance (MD)

Market Dominance is a meme/art token on Solana blockchain. It is making fun of the concept of "dominance" in trading markets, economics and human behavior in general using memes and our own mascot, Domina. Below I will provide economic description of Market Dominance that is mainly used to explain the token.  Market dominance is the control of a economic market by a firm. A dominant firm possesses the power to affect competition and influence market price. Abuse of market dominance is an anti-competitive practice, however dominance itself is legal.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Market Dominance (MD)

Službena web-stranica

Market Dominance Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Market Dominance (MD) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Market Dominance (MD) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Market Dominance.

Provjerite Market Dominance predviđanje cijene sada!

MD u lokalnim valutama

Market Dominance (MD) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Market Dominance (MD) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o MD opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Market Dominance (MD)

Koliko Market Dominance (MD) vrijedi danas?
Cijena MD uživo u USD je 0.00485605 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena MD u USD?
Trenutačna cijena MD u USD je $ 0.00485605. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Market Dominance?
Tržišna kapitalizacija za MD je $ 2.67M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za MD?
Količina u optjecaju za MD je 551.00M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za MD?
MD je postigao ATH cijenu od 0.01319383 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za MD?
MD je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za MD?
24-satni obujam trgovanja za MD je -- USD.
Hoće li MD još narasti ove godine?
MD mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte MD predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 17:38:26 (UTC+8)

Market Dominance (MD) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.