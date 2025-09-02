Market Dominance (MD) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00454639 $ 0.00488391 24-satna najniža cijena $ 0.00454639 24-satna najviša cijena $ 0.00488391 Najviša cijena ikada $ 0.01319383 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) +0.67% Promjena cijene (1D) +3.40% Promjena cijene (7D) +1.76%

Market Dominance (MD) cijena u stvarnom vremenu je $0.00485605. Tijekom protekla 24 sata, MDtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00454639 i najviše cijene $ 0.00488391, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MD je $ 0.01319383, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MD se promijenio za +0.67% u posljednjih sat vremena, +3.40% u posljednjih 24 sata i +1.76% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Market Dominance (MD)

Tržišna kapitalizacija $ 2.67M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 2.67M Količina u optjecaju 551.00M Ukupna količina 551,002,351.725412

Trenutačna tržišna kapitalizacija Market Dominance je $ 2.67M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MD je 551.00M, s ukupnom količinom od 551002351.725412. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.67M.