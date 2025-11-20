Marine Moguls Cijena danas

Trenutačna cijena Marine Moguls (MOGUL) danas je $ 39.23, s promjenom od 1.76% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije MOGUL u USD je $ 39.23 po MOGUL.

Marine Moguls trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 106,164, s količinom u optjecaju od 2.71K MOGUL. Tijekom posljednja 24 sata, MOGUL trgovao je između $ 39.13 (niska) i $ 40.24 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 910.54, dok je rekordna najniža cijena bila $ 30.88.

U kratkoročnim performansama, MOGUL se kretao +0.00% u posljednjem satu i +6.93% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Marine Moguls (MOGUL)

Tržišna kapitalizacija $ 106.16K$ 106.16K $ 106.16K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 390.80K$ 390.80K $ 390.80K Količina u optjecaju 2.71K 2.71K 2.71K Ukupna količina 9,962.0 9,962.0 9,962.0

