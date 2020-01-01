Marinade (MNDE) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Marinade (MNDE), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Marinade (MNDE) Informacije MNDE is the governance token for Marinade. Marinade helps you to stake Solana without locking in liquidity by turning SOL into mSOL - tokenized version of staked SOL. This way you can both secure the network by staking SOL, and use your mSOL as the ultimate unit in Solana DeFi ecosystem. To provide liquidity, deposit in lending protocols and even buy NFTs. Službena web stranica: https://marinade.finance/ Kupi MNDE odmah!

Marinade (MNDE) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Marinade (MNDE), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 79.28M $ 79.28M $ 79.28M Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 561.08M $ 561.08M $ 561.08M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 141.29M $ 141.29M $ 141.29M Povijesni maksimum: $ 1.64 $ 1.64 $ 1.64 Povijesni minimum: $ 0.0282187 $ 0.0282187 $ 0.0282187 Trenutna cijena: $ 0.141229 $ 0.141229 $ 0.141229 Saznajte više o cijeni Marinade (MNDE)

Marinade (MNDE) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Marinade (MNDE) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj MNDE tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja MNDE tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku MNDE tokena, istražite MNDE cijenu tokena uživo!

