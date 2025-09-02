Marinade Staked SOL (MSOL) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 256.58 $ 256.58 $ 256.58 24-satna najniža cijena $ 269.71 $ 269.71 $ 269.71 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 256.58$ 256.58 $ 256.58 24-satna najviša cijena $ 269.71$ 269.71 $ 269.71 Najviša cijena ikada $ 363.77$ 363.77 $ 363.77 Najniža cijena $ 8.93$ 8.93 $ 8.93 Promjena cijene (1H) -0.00% Promjena cijene (1D) -0.12% Promjena cijene (7D) +7.46% Promjena cijene (7D) +7.46%

Marinade Staked SOL (MSOL) cijena u stvarnom vremenu je $268.03. Tijekom protekla 24 sata, MSOLtrgovalo je između najniže cijene $ 256.58 i najviše cijene $ 269.71, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MSOL je $ 363.77, dok je najniža cijena svih vremena $ 8.93.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MSOL se promijenio za -0.00% u posljednjih sat vremena, -0.12% u posljednjih 24 sata i +7.46% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Marinade Staked SOL (MSOL)

Tržišna kapitalizacija $ 930.96M$ 930.96M $ 930.96M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 930.96M$ 930.96M $ 930.96M Količina u optjecaju 3.47M 3.47M 3.47M Ukupna količina 3,473,297.0 3,473,297.0 3,473,297.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Marinade Staked SOL je $ 930.96M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MSOL je 3.47M, s ukupnom količinom od 3473297.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 930.96M.