Marinade (MNDE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.126745 $ 0.126745 $ 0.126745 24-satna najniža cijena $ 0.131554 $ 0.131554 $ 0.131554 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.126745$ 0.126745 $ 0.126745 24-satna najviša cijena $ 0.131554$ 0.131554 $ 0.131554 Najviša cijena ikada $ 1.64$ 1.64 $ 1.64 Najniža cijena $ 0.0282187$ 0.0282187 $ 0.0282187 Promjena cijene (1H) +0.22% Promjena cijene (1D) -0.95% Promjena cijene (7D) +7.06% Promjena cijene (7D) +7.06%

Marinade (MNDE) cijena u stvarnom vremenu je $0.128376. Tijekom protekla 24 sata, MNDEtrgovalo je između najniže cijene $ 0.126745 i najviše cijene $ 0.131554, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MNDE je $ 1.64, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.0282187.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MNDE se promijenio za +0.22% u posljednjih sat vremena, -0.95% u posljednjih 24 sata i +7.06% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Marinade (MNDE)

Tržišna kapitalizacija $ 72.03M$ 72.03M $ 72.03M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 128.38M$ 128.38M $ 128.38M Količina u optjecaju 561.08M 561.08M 561.08M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Marinade je $ 72.03M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MNDE je 561.08M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 128.38M.