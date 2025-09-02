Više o MNDE

Marinade Cijena (MNDE)

1 MNDE u USD cijena uživo:

$0.128366
-0.90%1D
-0.90%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Marinade (MNDE)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 16:27:14 (UTC+8)

Marinade (MNDE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.126745
$ 0.126745$ 0.126745
24-satna najniža cijena
$ 0.131554
$ 0.131554$ 0.131554
24-satna najviša cijena

$ 0.126745
$ 0.126745$ 0.126745

$ 0.131554
$ 0.131554$ 0.131554

$ 1.64
$ 1.64$ 1.64

$ 0.0282187
$ 0.0282187$ 0.0282187

+0.22%

-0.95%

+7.06%

+7.06%

Marinade (MNDE) cijena u stvarnom vremenu je $0.128376. Tijekom protekla 24 sata, MNDEtrgovalo je između najniže cijene $ 0.126745 i najviše cijene $ 0.131554, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MNDE je $ 1.64, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.0282187.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MNDE se promijenio za +0.22% u posljednjih sat vremena, -0.95% u posljednjih 24 sata i +7.06% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Marinade (MNDE)

$ 72.03M
$ 72.03M$ 72.03M

--
----

$ 128.38M
$ 128.38M$ 128.38M

561.08M
561.08M 561.08M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Marinade je $ 72.03M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MNDE je 561.08M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 128.38M.

Marinade (MNDE) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Marinade u USD iznosila je $ -0.0012422159227895.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Marinade u USD iznosila je $ +0.0601458120.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Marinade u USD iznosila je $ -0.0009994970.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Marinade u USD iznosila je $ +0.00545963391185086.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0012422159227895-0.95%
30 dana$ +0.0601458120+46.85%
60 dana$ -0.0009994970-0.77%
90 dana$ +0.00545963391185086+4.44%

Što je Marinade (MNDE)

MNDE is the governance token for Marinade. Marinade helps you to stake Solana without locking in liquidity by turning SOL into mSOL - tokenized version of staked SOL. This way you can both secure the network by staking SOL, and use your mSOL as the ultimate unit in Solana DeFi ecosystem. To provide liquidity, deposit in lending protocols and even buy NFTs.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Marinade (MNDE)

Službena web-stranica

Marinade Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Marinade (MNDE) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Marinade (MNDE) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Marinade.

Provjerite Marinade predviđanje cijene sada!

MNDE u lokalnim valutama

Marinade (MNDE) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Marinade (MNDE) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o MNDE opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Marinade (MNDE)

Koliko Marinade (MNDE) vrijedi danas?
Cijena MNDE uživo u USD je 0.128376 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena MNDE u USD?
Trenutačna cijena MNDE u USD je $ 0.128376. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Marinade?
Tržišna kapitalizacija za MNDE je $ 72.03M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za MNDE?
Količina u optjecaju za MNDE je 561.08M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za MNDE?
MNDE je postigao ATH cijenu od 1.64 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za MNDE?
MNDE je vidio ATL cijenu od 0.0282187 USD.
Koliki je obujam trgovanja za MNDE?
24-satni obujam trgovanja za MNDE je -- USD.
Hoće li MNDE još narasti ove godine?
MNDE mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte MNDE predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 16:27:14 (UTC+8)

