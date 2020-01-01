Marginswap (MFI) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Marginswap (MFI), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Marginswap (MFI) Informacije Marginswap is a decentralized trading protocol that natively supports overcollateralized loans, spot and leverage trading of tokens on AMMs like Uniswap and SushiSwap. With Marginswap, traders can trade a wide variety of assets, like on any existing swap protocol but with up to 5x leverage. Margin trading is possible due to Bond lending, i.e., lenders supply crypto assets to the protocol, which traders borrow for their trades. Službena web stranica: https://marginswap.finance/ Kupi MFI odmah!

Marginswap (MFI) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Marginswap (MFI), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 119.20K $ 119.20K $ 119.20K Ukupna količina: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Količina u optjecaju: $ 7.05M $ 7.05M $ 7.05M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 169.03K $ 169.03K $ 169.03K Povijesni maksimum: $ 3.93 $ 3.93 $ 3.93 Povijesni minimum: $ 0.00965396 $ 0.00965396 $ 0.00965396 Trenutna cijena: $ 0.016903 $ 0.016903 $ 0.016903 Saznajte više o cijeni Marginswap (MFI)

Marginswap (MFI) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Marginswap (MFI) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj MFI tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja MFI tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku MFI tokena, istražite MFI cijenu tokena uživo!

