Marginswap (MFI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.01261284 $ 0.01261284 $ 0.01261284 24-satna najniža cijena $ 0.01320034 $ 0.01320034 $ 0.01320034 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.01261284$ 0.01261284 $ 0.01261284 24-satna najviša cijena $ 0.01320034$ 0.01320034 $ 0.01320034 Najviša cijena ikada $ 3.93$ 3.93 $ 3.93 Najniža cijena $ 0.00965396$ 0.00965396 $ 0.00965396 Promjena cijene (1H) +0.76% Promjena cijene (1D) +0.34% Promjena cijene (7D) -29.69% Promjena cijene (7D) -29.69%

Marginswap (MFI) cijena u stvarnom vremenu je $0.01294461. Tijekom protekla 24 sata, MFItrgovalo je između najniže cijene $ 0.01261284 i najviše cijene $ 0.01320034, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MFI je $ 3.93, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00965396.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MFI se promijenio za +0.76% u posljednjih sat vremena, +0.34% u posljednjih 24 sata i -29.69% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Marginswap (MFI)

Tržišna kapitalizacija $ 91.29K$ 91.29K $ 91.29K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 129.45K$ 129.45K $ 129.45K Količina u optjecaju 7.05M 7.05M 7.05M Ukupna količina 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Marginswap je $ 91.29K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MFI je 7.05M, s ukupnom količinom od 10000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 129.45K.