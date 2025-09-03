Više o MFI

Marginswap Cijena (MFI)

Neuvršten

1 MFI u USD cijena uživo:

$0.01294448
$0.01294448
0.00%1D
Grafikon aktualnih cijena Marginswap (MFI)
Marginswap (MFI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.01261284
24-satna najniža cijena
$ 0.01320034
24-satna najviša cijena

$ 0.01261284
$ 0.01320034
$ 3.93
$ 0.00965396
+0.76%

+0.34%

-29.69%

-29.69%

Marginswap (MFI) cijena u stvarnom vremenu je $0.01294461. Tijekom protekla 24 sata, MFItrgovalo je između najniže cijene $ 0.01261284 i najviše cijene $ 0.01320034, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MFI je $ 3.93, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00965396.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MFI se promijenio za +0.76% u posljednjih sat vremena, +0.34% u posljednjih 24 sata i -29.69% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Marginswap (MFI)

$ 91.29K
--
$ 129.45K
7.05M
10,000,000.0
Trenutačna tržišna kapitalizacija Marginswap je $ 91.29K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MFI je 7.05M, s ukupnom količinom od 10000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 129.45K.

Marginswap (MFI) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Marginswap u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Marginswap u USD iznosila je $ +0.0001017446.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Marginswap u USD iznosila je $ +0.0000984346.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Marginswap u USD iznosila je $ +0.00000213265125146.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+0.34%
30 dana$ +0.0001017446+0.79%
60 dana$ +0.0000984346+0.76%
90 dana$ +0.00000213265125146+0.02%

Što je Marginswap (MFI)

Marginswap is a decentralized trading protocol that natively supports overcollateralized loans, spot and leverage trading of tokens on AMMs like Uniswap and SushiSwap. With Marginswap, traders can trade a wide variety of assets, like on any existing swap protocol but with up to 5x leverage. Margin trading is possible due to Bond lending, i.e., lenders supply crypto assets to the protocol, which traders borrow for their trades.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Marginswap (MFI)

Službena web-stranica

Marginswap Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Marginswap (MFI) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Marginswap (MFI) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Marginswap.

Provjerite Marginswap predviđanje cijene sada!

MFI u lokalnim valutama

Marginswap (MFI) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Marginswap (MFI) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o MFI opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Marginswap (MFI)

Koliko Marginswap (MFI) vrijedi danas?
Cijena MFI uživo u USD je 0.01294461 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena MFI u USD?
Trenutačna cijena MFI u USD je $ 0.01294461. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Marginswap?
Tržišna kapitalizacija za MFI je $ 91.29K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za MFI?
Količina u optjecaju za MFI je 7.05M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za MFI?
MFI je postigao ATH cijenu od 3.93 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za MFI?
MFI je vidio ATL cijenu od 0.00965396 USD.
Koliki je obujam trgovanja za MFI?
24-satni obujam trgovanja za MFI je -- USD.
Hoće li MFI još narasti ove godine?
MFI mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte MFI predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.