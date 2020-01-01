Mare Finance (MARE) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Mare Finance (MARE), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Mare Finance (MARE) Informacije Mare Finance is a decentralized lending protocol for individuals, institutions and protocols to access financial services. It is a permissionless, open source protocol serving users on Kava. Users can deposit their assets, use them as collateral and borrow against them. Službena web stranica: https://mare.finance/

Mare Finance (MARE) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Mare Finance (MARE), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 9.11K $ 9.11K $ 9.11K Ukupna količina: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Količina u optjecaju: $ 62.49M $ 62.49M $ 62.49M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 14.58K $ 14.58K $ 14.58K Povijesni maksimum: $ 0.603689 $ 0.603689 $ 0.603689 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00014584 $ 0.00014584 $ 0.00014584 Saznajte više o cijeni Mare Finance (MARE)

Mare Finance (MARE) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Mare Finance (MARE) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj MARE tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja MARE tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku MARE tokena, istražite MARE cijenu tokena uživo!

MARE Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide MARE? Naša MARE stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

