Mare Finance (MARE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 24-satna najviša cijena $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.603689 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) +1.41%

Mare Finance (MARE) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, MAREtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MARE je $ 0.603689, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MARE se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +1.41% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Mare Finance (MARE)

Tržišna kapitalizacija $ 9.38K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 15.01K Količina u optjecaju 62.49M Ukupna količina 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Mare Finance je $ 9.38K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MARE je 62.49M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 15.01K.