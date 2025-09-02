Mantle Staked Ether (METH) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 4,541.48 $ 4,541.48 $ 4,541.48 24-satna najniža cijena $ 4,813.3 $ 4,813.3 $ 4,813.3 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 4,541.48$ 4,541.48 $ 4,541.48 24-satna najviša cijena $ 4,813.3$ 4,813.3 $ 4,813.3 Najviša cijena ikada $ 5,312.55$ 5,312.55 $ 5,312.55 Najniža cijena $ 1,485.62$ 1,485.62 $ 1,485.62 Promjena cijene (1H) -0.07% Promjena cijene (1D) -1.81% Promjena cijene (7D) -0.13% Promjena cijene (7D) -0.13%

Mantle Staked Ether (METH) cijena u stvarnom vremenu je $4,711.59. Tijekom protekla 24 sata, METHtrgovalo je između najniže cijene $ 4,541.48 i najviše cijene $ 4,813.3, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena METH je $ 5,312.55, dok je najniža cijena svih vremena $ 1,485.62.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, METH se promijenio za -0.07% u posljednjih sat vremena, -1.81% u posljednjih 24 sata i -0.13% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Mantle Staked Ether (METH)

Tržišna kapitalizacija $ 1.29B$ 1.29B $ 1.29B Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.29B$ 1.29B $ 1.29B Količina u optjecaju 274.30K 274.30K 274.30K Ukupna količina 274,295.1227871196 274,295.1227871196 274,295.1227871196

Trenutačna tržišna kapitalizacija Mantle Staked Ether je $ 1.29B, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju METH je 274.30K, s ukupnom količinom od 274295.1227871196. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.29B.