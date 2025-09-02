Više o METH

METH Informacije o cijeni

METH Bijela knjiga

METH Službena web stranica

METH Tokenomija

METH Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Mantle Staked Ether Logotip

Mantle Staked Ether Cijena (METH)

Neuvršten

1 METH u USD cijena uživo:

$4,709.82
$4,709.82$4,709.82
-1.80%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Mantle Staked Ether (METH)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 16:27:06 (UTC+8)

Mantle Staked Ether (METH) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 4,541.48
$ 4,541.48$ 4,541.48
24-satna najniža cijena
$ 4,813.3
$ 4,813.3$ 4,813.3
24-satna najviša cijena

$ 4,541.48
$ 4,541.48$ 4,541.48

$ 4,813.3
$ 4,813.3$ 4,813.3

$ 5,312.55
$ 5,312.55$ 5,312.55

$ 1,485.62
$ 1,485.62$ 1,485.62

-0.07%

-1.81%

-0.13%

-0.13%

Mantle Staked Ether (METH) cijena u stvarnom vremenu je $4,711.59. Tijekom protekla 24 sata, METHtrgovalo je između najniže cijene $ 4,541.48 i najviše cijene $ 4,813.3, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena METH je $ 5,312.55, dok je najniža cijena svih vremena $ 1,485.62.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, METH se promijenio za -0.07% u posljednjih sat vremena, -1.81% u posljednjih 24 sata i -0.13% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Mantle Staked Ether (METH)

$ 1.29B
$ 1.29B$ 1.29B

--
----

$ 1.29B
$ 1.29B$ 1.29B

274.30K
274.30K 274.30K

274,295.1227871196
274,295.1227871196 274,295.1227871196

Trenutačna tržišna kapitalizacija Mantle Staked Ether je $ 1.29B, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju METH je 274.30K, s ukupnom količinom od 274295.1227871196. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.29B.

Mantle Staked Ether (METH) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Mantle Staked Ether u USD iznosila je $ -86.902181587302.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Mantle Staked Ether u USD iznosila je $ +1,302.1223396220.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Mantle Staked Ether u USD iznosila je $ +3,406.1836821480.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Mantle Staked Ether u USD iznosila je $ +1,895.877927321061.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -86.902181587302-1.81%
30 dana$ +1,302.1223396220+27.64%
60 dana$ +3,406.1836821480+72.29%
90 dana$ +1,895.877927321061+67.33%

Što je Mantle Staked Ether (METH)

Mantle Liquid Staking Protocol (LSP) is a permissionless, non-custodial ETH liquid staking protocol deployed on Ethereum L1 and governed by Mantle. Mantle Staked Ether (mETH) serves as the value-accumulating receipt token.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Mantle Staked Ether (METH)

Popis dopuštenih
Službena web-stranica

Mantle Staked Ether Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Mantle Staked Ether (METH) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Mantle Staked Ether (METH) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Mantle Staked Ether.

Provjerite Mantle Staked Ether predviđanje cijene sada!

METH u lokalnim valutama

Mantle Staked Ether (METH) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Mantle Staked Ether (METH) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o METH opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Mantle Staked Ether (METH)

Koliko Mantle Staked Ether (METH) vrijedi danas?
Cijena METH uživo u USD je 4,711.59 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena METH u USD?
Trenutačna cijena METH u USD je $ 4,711.59. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Mantle Staked Ether?
Tržišna kapitalizacija za METH je $ 1.29B USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za METH?
Količina u optjecaju za METH je 274.30K USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za METH?
METH je postigao ATH cijenu od 5,312.55 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za METH?
METH je vidio ATL cijenu od 1,485.62 USD.
Koliki je obujam trgovanja za METH?
24-satni obujam trgovanja za METH je -- USD.
Hoće li METH još narasti ove godine?
METH mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte METH predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 16:27:06 (UTC+8)

Mantle Staked Ether (METH) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.