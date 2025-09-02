Mantle Restaked ETH (CMETH) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 4,546.37 $ 4,546.37 $ 4,546.37 24-satna najniža cijena $ 4,813.92 $ 4,813.92 $ 4,813.92 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 4,546.37$ 4,546.37 $ 4,546.37 24-satna najviša cijena $ 4,813.92$ 4,813.92 $ 4,813.92 Najviša cijena ikada $ 5,306.91$ 5,306.91 $ 5,306.91 Najniža cijena $ 1,480.7$ 1,480.7 $ 1,480.7 Promjena cijene (1H) -0.20% Promjena cijene (1D) -1.60% Promjena cijene (7D) -0.34% Promjena cijene (7D) -0.34%

Mantle Restaked ETH (CMETH) cijena u stvarnom vremenu je $4,711.3. Tijekom protekla 24 sata, CMETHtrgovalo je između najniže cijene $ 4,546.37 i najviše cijene $ 4,813.92, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CMETH je $ 5,306.91, dok je najniža cijena svih vremena $ 1,480.7.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CMETH se promijenio za -0.20% u posljednjih sat vremena, -1.60% u posljednjih 24 sata i -0.34% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Mantle Restaked ETH (CMETH)

Tržišna kapitalizacija $ 651.72M$ 651.72M $ 651.72M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 651.72M$ 651.72M $ 651.72M Količina u optjecaju 138.85K 138.85K 138.85K Ukupna količina 138,847.279331515 138,847.279331515 138,847.279331515

Trenutačna tržišna kapitalizacija Mantle Restaked ETH je $ 651.72M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CMETH je 138.85K, s ukupnom količinom od 138847.279331515. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 651.72M.