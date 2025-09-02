Mantle Restaked ETH Cijena (CMETH)
-0.20%
-1.60%
-0.34%
-0.34%
Mantle Restaked ETH (CMETH) cijena u stvarnom vremenu je $4,711.3. Tijekom protekla 24 sata, CMETHtrgovalo je između najniže cijene $ 4,546.37 i najviše cijene $ 4,813.92, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CMETH je $ 5,306.91, dok je najniža cijena svih vremena $ 1,480.7.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CMETH se promijenio za -0.20% u posljednjih sat vremena, -1.60% u posljednjih 24 sata i -0.34% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Trenutačna tržišna kapitalizacija Mantle Restaked ETH je $ 651.72M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CMETH je 138.85K, s ukupnom količinom od 138847.279331515. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 651.72M.
Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Mantle Restaked ETH u USD iznosila je $ -76.914293715584.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Mantle Restaked ETH u USD iznosila je $ +1,297.7417189000.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Mantle Restaked ETH u USD iznosila je $ +3,385.4732795400.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Mantle Restaked ETH u USD iznosila je $ +1,890.130186400168.
|Razdoblje
|Promjena (USD)
|Promjena (%)
|Danas
|$ -76.914293715584
|-1.60%
|30 dana
|$ +1,297.7417189000
|+27.55%
|60 dana
|$ +3,385.4732795400
|+71.86%
|90 dana
|$ +1,890.130186400168
|+67.00%
Deployed on Ethereum layer 1 (L1) and governed by Mantle, mETH Protocol has, since late 2023, been providing users with access to $mETH, a value-accumulating receipt token that is highly composable across a range of DeFi applications on Mantle Network L2, offering exposure to additional yield-bearing opportunities. Users stake ETH with mETH Protocol and receive yield-bearing $mETH, and unstake $mETH to receive the underlying principal staked ETH and accumulated rewards. Since the inception of mETH Protocol, Mantle's mission has been to deliver the most user-friendly and rewarding $mETH experience. Thanks to ecosystem-wide adoption, $mETH users are able to trade on Mantle DEXs, earn yield by providing liquidity to $mETH liquidity pools, and generate yield within decentralized money markets. With $mETH's increasing adoption and composability within Mantle Ecosystem dApps, the protocol now ranks as the fourth largest ETH LSP by TVL. The introduction of $cmETH, a permissionless, composable liquid restaking token that unlocks restaking opportunities on Mantle, and $COOK, the protocol's upcoming governance token, mETH Protocol enters its next phase with further enhanced offerings. Through these features, mETH Protocol provides its users with capital efficiency, convenience, and a wide range of yield-bearing opportunities within Mantle Ecosystem dApps, all in a design that has been created to maximize security with non-custodial core smart contracts and off-chain services that enforce sanity bounds and risk limits.
