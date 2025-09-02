Manta mETH (METH) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 4,919.49$ 4,919.49 $ 4,919.49 Najniža cijena $ 1,408.84$ 1,408.84 $ 1,408.84 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) -5.88% Promjena cijene (7D) -5.88%

Manta mETH (METH) cijena u stvarnom vremenu je $4,526.46. Tijekom protekla 24 sata, METHtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena METH je $ 4,919.49, dok je najniža cijena svih vremena $ 1,408.84.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, METH se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -5.88% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Manta mETH (METH)

Tržišna kapitalizacija $ 6.80M$ 6.80M $ 6.80M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 6.80M$ 6.80M $ 6.80M Količina u optjecaju 1.50K 1.50K 1.50K Ukupna količina 1,503.303406473847 1,503.303406473847 1,503.303406473847

Trenutačna tržišna kapitalizacija Manta mETH je $ 6.80M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju METH je 1.50K, s ukupnom količinom od 1503.303406473847. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 6.80M.