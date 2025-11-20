Manipulated Time Cijena danas

Trenutačna cijena Manipulated Time (TIME) danas je --, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije TIME u USD je -- po TIME.

Manipulated Time trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 29,147, s količinom u optjecaju od 965.65M TIME. Tijekom posljednja 24 sata, TIME trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00837453, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, TIME se kretao -- u posljednjem satu i -16.11% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Manipulated Time (TIME)

Tržišna kapitalizacija $ 29.15K$ 29.15K $ 29.15K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 29.15K$ 29.15K $ 29.15K Količina u optjecaju 965.65M 965.65M 965.65M Ukupna količina 965,648,533.079744 965,648,533.079744 965,648,533.079744

