Manifold Finance provides solutions encompassing the middleware market for decentralized finance applications and protocols for both scaling and usability purposes. Part of our mission is helping scale the Ethereum ecosystem, which is where the idea of 'middleware strategies' comes into play. Our solutions can be thought of as an 'APY strategy' that you might find with something like Yearn Finance, except instead of providing capital (e.g. through depositing into a strategy with Yearn), we create applications that provide services that generate revenue (a prime example being YCabal). Službena web stranica: https://www.manifoldfinance.com/

Manifold Finance (FOLD) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Manifold Finance (FOLD), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 1.96M $ 1.96M $ 1.96M Ukupna količina: $ 2.00M $ 2.00M $ 2.00M Količina u optjecaju: $ 1.95M $ 1.95M $ 1.95M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 2.01M $ 2.01M $ 2.01M Povijesni maksimum: $ 103.27 $ 103.27 $ 103.27 Povijesni minimum: $ 0.237986 $ 0.237986 $ 0.237986 Trenutna cijena: $ 1.002 $ 1.002 $ 1.002 Saznajte više o cijeni Manifold Finance (FOLD)

Manifold Finance (FOLD) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Manifold Finance (FOLD) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj FOLD tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja FOLD tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku FOLD tokena, istražite FOLD cijenu tokena uživo!

Želite li znati u kojem smjeru ide FOLD? Naša FOLD stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

