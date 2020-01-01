Manifold Finance (FOLD) Tokenomika

Manifold Finance (FOLD) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u Manifold Finance (FOLD), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
Manifold Finance (FOLD) Informacije

Manifold Finance provides solutions encompassing the middleware market for decentralized finance applications and protocols for both scaling and usability purposes. Part of our mission is helping scale the Ethereum ecosystem, which is where the idea of ‘middleware strategies’ comes into play. Our solutions can be thought of as an ‘APY strategy’ that you might find with something like Yearn Finance, except instead of providing capital (e.g. through depositing into a strategy with Yearn), we create applications that provide services that generate revenue (a prime example being YCabal).

Službena web stranica:
https://www.manifoldfinance.com/

Manifold Finance (FOLD) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Manifold Finance (FOLD), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 1.96M
Ukupna količina:
$ 2.00M
Količina u optjecaju:
$ 1.95M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 2.01M
Povijesni maksimum:
$ 103.27
Povijesni minimum:
$ 0.237986
Trenutna cijena:
$ 1.002
Manifold Finance (FOLD) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Manifold Finance (FOLD) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj FOLD tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja FOLD tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku FOLD tokena, istražite FOLD cijenu tokena uživo!

FOLD Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide FOLD? Naša FOLD stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.