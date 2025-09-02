Manifold Finance (FOLD) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.237986 $ 0.237986 $ 0.237986 24-satna najniža cijena $ 1.19 $ 1.19 $ 1.19 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.237986$ 0.237986 $ 0.237986 24-satna najviša cijena $ 1.19$ 1.19 $ 1.19 Najviša cijena ikada $ 103.27$ 103.27 $ 103.27 Najniža cijena $ 0.237986$ 0.237986 $ 0.237986 Promjena cijene (1H) -0.24% Promjena cijene (1D) -10.02% Promjena cijene (7D) -15.40% Promjena cijene (7D) -15.40%

Manifold Finance (FOLD) cijena u stvarnom vremenu je $1.066. Tijekom protekla 24 sata, FOLDtrgovalo je između najniže cijene $ 0.237986 i najviše cijene $ 1.19, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FOLD je $ 103.27, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.237986.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FOLD se promijenio za -0.24% u posljednjih sat vremena, -10.02% u posljednjih 24 sata i -15.40% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Manifold Finance (FOLD)

Tržišna kapitalizacija $ 2.08M$ 2.08M $ 2.08M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 2.13M$ 2.13M $ 2.13M Količina u optjecaju 1.95M 1.95M 1.95M Ukupna količina 2,000,000.0 2,000,000.0 2,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Manifold Finance je $ 2.08M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju FOLD je 1.95M, s ukupnom količinom od 2000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.13M.