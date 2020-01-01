manifest (MANIFEST) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u manifest (MANIFEST), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

manifest (MANIFEST) Informacije Free yourself from the life you have for the life you want. Most people settle, trapped in cycles they didn't choose, repeating the same days over and over. Manifest is the break, a bold decision to rewrite your reality, to step into the version of you that chases more, demands more, becomes more, and refuses to settle. It's not luck. It's choice. It's action. It's time to truly manifest your future. Službena web stranica: https://blast.fun/meme/0x915cd839f2c87144466c91347c89de81cacce00a61ee5513109c4ce23ed58b13

manifest (MANIFEST) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za manifest (MANIFEST), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 1.80M Ukupna količina: $ 813.58M Količina u optjecaju: $ 813.58M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 1.80M Povijesni maksimum: $ 0.00584477 Povijesni minimum: $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00221318

manifest (MANIFEST) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike manifest (MANIFEST) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj MANIFEST tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja MANIFEST tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku MANIFEST tokena, istražite MANIFEST cijenu tokena uživo!

MANIFEST Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide MANIFEST? Naša MANIFEST stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

