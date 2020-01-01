manifest (MANIFEST) Tokenomika

manifest (MANIFEST) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u manifest (MANIFEST), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
USD

manifest (MANIFEST) Informacije

Free yourself from the life you have for the life you want. Most people settle, trapped in cycles they didn’t choose, repeating the same days over and over. Manifest is the break, a bold decision to rewrite your reality, to step into the version of you that chases more, demands more, becomes more, and refuses to settle. It’s not luck. It’s choice. It’s action. It’s time to truly manifest your future.

Službena web stranica:
https://blast.fun/meme/0x915cd839f2c87144466c91347c89de81cacce00a61ee5513109c4ce23ed58b13

manifest (MANIFEST) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za manifest (MANIFEST), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 1.80M
$ 1.80M$ 1.80M
Ukupna količina:
$ 813.58M
$ 813.58M$ 813.58M
Količina u optjecaju:
$ 813.58M
$ 813.58M$ 813.58M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 1.80M
$ 1.80M$ 1.80M
Povijesni maksimum:
$ 0.00584477
$ 0.00584477$ 0.00584477
Povijesni minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Trenutna cijena:
$ 0.00221318
$ 0.00221318$ 0.00221318

manifest (MANIFEST) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike manifest (MANIFEST) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj MANIFEST tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja MANIFEST tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku MANIFEST tokena, istražite MANIFEST cijenu tokena uživo!

MANIFEST Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide MANIFEST? Naša MANIFEST stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

Zašto biste trebali odabrati MEXC?

MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta.

Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima
Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima
Najveća likvidnost u cijeloj industriji
Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7
100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva
Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT
mc_how_why_title
Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT: Vaš najlakši put do kriptovaluta!

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.