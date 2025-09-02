manifest (MANIFEST) Informacije o cijeni (USD)

24-satna najniža cijena $ 0.0021421
24-satna najviša cijena $ 0.00276209
Najviša cijena ikada $ 0.00584477
Najniža cijena $ 0
Promjena cijene (1H) -2.21%
Promjena cijene (1D) -11.99%
Promjena cijene (7D) -13.71%

manifest (MANIFEST) cijena u stvarnom vremenu je $0.00237511. Tijekom protekla 24 sata, MANIFESTtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0021421 i najviše cijene $ 0.00276209, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MANIFEST je $ 0.00584477, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MANIFEST se promijenio za -2.21% u posljednjih sat vremena, -11.99% u posljednjih 24 sata i -13.71% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu manifest (MANIFEST)

Tržišna kapitalizacija $ 1.94M
Obujam (24 sata) --
Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.94M
Količina u optjecaju 813.58M
Ukupna količina 813,584,268.8727987

Trenutačna tržišna kapitalizacija manifest je $ 1.94M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MANIFEST je 813.58M, s ukupnom količinom od 813584268.8727987. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.94M.