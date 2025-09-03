MangoMan Intelligent (MMIT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.14% Promjena cijene (1D) +2.00% Promjena cijene (7D) +1.36% Promjena cijene (7D) +1.36%

MangoMan Intelligent (MMIT) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, MMITtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MMIT je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MMIT se promijenio za -0.14% u posljednjih sat vremena, +2.00% u posljednjih 24 sata i +1.36% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu MangoMan Intelligent (MMIT)

Tržišna kapitalizacija $ 59.69K$ 59.69K $ 59.69K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 687.86K$ 687.86K $ 687.86K Količina u optjecaju 182.17T 182.17T 182.17T Ukupna količina 2.099201999999979e+15 2.099201999999979e+15 2.099201999999979e+15

Trenutačna tržišna kapitalizacija MangoMan Intelligent je $ 59.69K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MMIT je 182.17T, s ukupnom količinom od 2.099201999999979e+15. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 687.86K.