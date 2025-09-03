Manga ($MANGA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00848575$ 0.00848575 $ 0.00848575 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.11% Promjena cijene (1D) -0.10% Promjena cijene (7D) -1.33% Promjena cijene (7D) -1.33%

Manga ($MANGA) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, $MANGAtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena $MANGA je $ 0.00848575, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, $MANGA se promijenio za -0.11% u posljednjih sat vremena, -0.10% u posljednjih 24 sata i -1.33% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Manga ($MANGA)

Tržišna kapitalizacija $ 12.42K$ 12.42K $ 12.42K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 215.54K$ 215.54K $ 215.54K Količina u optjecaju 1.15B 1.15B 1.15B Ukupna količina 20,000,000,000.0 20,000,000,000.0 20,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Manga je $ 12.42K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju $MANGA je 1.15B, s ukupnom količinom od 20000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 215.54K.