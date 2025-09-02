MANE Cijena (MANE)
MANE (MANE) cijena u stvarnom vremenu je $0.00105421. Tijekom protekla 24 sata, MANEtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MANE je $ 0.05008, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MANE se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -2.51% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Trenutačna tržišna kapitalizacija MANE je $ 33.70K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MANE je 31.96M, s ukupnom količinom od 31963240.054343976. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 33.70K.
Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz MANE u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz MANE u USD iznosila je $ -0.0004939442.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz MANE u USD iznosila je $ -0.0008670463.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz MANE u USD iznosila je $ -0.006514759803640462.
|Razdoblje
|Promjena (USD)
|Promjena (%)
|Danas
|$ 0
|--
|30 dana
|$ -0.0004939442
|-46.85%
|60 dana
|$ -0.0008670463
|-82.24%
|90 dana
|$ -0.006514759803640462
|-86.07%
$MANE was conceived to create the paramount cryptocurrency hub on Telegram, $MANE is designed for both budding projects and cryptocurrency enthusiasts. Its main objective is to foster connections and amplify knowledge about the ever-evolving cryptocurrency landscape and the novel projects emerging within this dynamic sector. Key highlight: Membership to our community doesn’t necessitate owning tokens, ensuring the group remains freely accessible to all. Why the $MANE Token? The essence of the $MANE token is to introduce a robust deflationary mechanism tailored to cleanse the cryptocurrency space. It champions genuine projects, enabling them to present their innovations to earnest investors exasperated by the overwhelming scams and fraudulent schemes clouding the crypto space. $MANE seeks to bridge sincere projects with astute investors, fostering a space where members can meticulously research before plunging into an investment. The intrinsic value of the token is deeply rooted in its tokenomics and aligns seamlessly with its core ethos—Marketing. As the project thrives and gains traction, its value augments. This is chiefly because of promotions and offerings like: • AMAS (Ask Me Anything sessions) • Pinned Posts • Incorporation of Project Contracts to Buybot • Giveaway Fees • Twitter Spaces Each initiative channels revenue into $MANE, facilitating the buyback of native tokens. Once bought back, these tokens are permanently obliterated from the supply, fortifying its deflationary nature.
