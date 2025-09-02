MANE (MANE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.05008$ 0.05008 $ 0.05008 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) -2.51% Promjena cijene (7D) -2.51%

MANE (MANE) cijena u stvarnom vremenu je $0.00105421. Tijekom protekla 24 sata, MANEtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MANE je $ 0.05008, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MANE se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -2.51% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu MANE (MANE)

Tržišna kapitalizacija $ 33.70K$ 33.70K $ 33.70K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 33.70K$ 33.70K $ 33.70K Količina u optjecaju 31.96M 31.96M 31.96M Ukupna količina 31,963,240.054343976 31,963,240.054343976 31,963,240.054343976

Trenutačna tržišna kapitalizacija MANE je $ 33.70K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MANE je 31.96M, s ukupnom količinom od 31963240.054343976. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 33.70K.