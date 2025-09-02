Više o MANE

MANE Logotip

MANE Cijena (MANE)

Neuvršten

1 MANE u USD cijena uživo:

$0.00105421
$0.00105421$0.00105421
0.00%1D
mexc
USD
Grafikon aktualnih cijena MANE (MANE)
MANE (MANE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.05008
$ 0.05008$ 0.05008

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-2.51%

-2.51%

MANE (MANE) cijena u stvarnom vremenu je $0.00105421. Tijekom protekla 24 sata, MANEtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MANE je $ 0.05008, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MANE se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -2.51% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu MANE (MANE)

$ 33.70K
$ 33.70K$ 33.70K

--
----

$ 33.70K
$ 33.70K$ 33.70K

31.96M
31.96M 31.96M

31,963,240.054343976
31,963,240.054343976 31,963,240.054343976

Trenutačna tržišna kapitalizacija MANE je $ 33.70K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MANE je 31.96M, s ukupnom količinom od 31963240.054343976. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 33.70K.

MANE (MANE) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz MANE u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz MANE u USD iznosila je $ -0.0004939442.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz MANE u USD iznosila je $ -0.0008670463.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz MANE u USD iznosila je $ -0.006514759803640462.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ -0.0004939442-46.85%
60 dana$ -0.0008670463-82.24%
90 dana$ -0.006514759803640462-86.07%

Što je MANE (MANE)

$MANE was conceived to create the paramount cryptocurrency hub on Telegram, $MANE is designed for both budding projects and cryptocurrency enthusiasts. Its main objective is to foster connections and amplify knowledge about the ever-evolving cryptocurrency landscape and the novel projects emerging within this dynamic sector. Key highlight: Membership to our community doesn’t necessitate owning tokens, ensuring the group remains freely accessible to all. Why the $MANE Token? The essence of the $MANE token is to introduce a robust deflationary mechanism tailored to cleanse the cryptocurrency space. It champions genuine projects, enabling them to present their innovations to earnest investors exasperated by the overwhelming scams and fraudulent schemes clouding the crypto space. $MANE seeks to bridge sincere projects with astute investors, fostering a space where members can meticulously research before plunging into an investment. The intrinsic value of the token is deeply rooted in its tokenomics and aligns seamlessly with its core ethos—Marketing. As the project thrives and gains traction, its value augments. This is chiefly because of promotions and offerings like: • AMAS (Ask Me Anything sessions) • Pinned Posts • Incorporation of Project Contracts to Buybot • Giveaway Fees • Twitter Spaces Each initiative channels revenue into $MANE, facilitating the buyback of native tokens. Once bought back, these tokens are permanently obliterated from the supply, fortifying its deflationary nature.

MANE Predviđanje cijene (USD)

Koliko će MANE (MANE) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših MANE (MANE) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za MANE.

Provjerite MANE predviđanje cijene sada!

MANE u lokalnim valutama

MANE (MANE) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike MANE (MANE) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o MANE opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o MANE (MANE)

Koliko MANE (MANE) vrijedi danas?
Cijena MANE uživo u USD je 0.00105421 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena MANE u USD?
Trenutačna cijena MANE u USD je $ 0.00105421. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija MANE?
Tržišna kapitalizacija za MANE je $ 33.70K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za MANE?
Količina u optjecaju za MANE je 31.96M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za MANE?
MANE je postigao ATH cijenu od 0.05008 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za MANE?
MANE je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za MANE?
24-satni obujam trgovanja za MANE je -- USD.
Hoće li MANE još narasti ove godine?
MANE mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte MANE predviđanje cijene za detaljniju analizu.
