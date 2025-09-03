MANDY COIN (MANDY) Informacije o cijeni (USD)

MANDY COIN (MANDY) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, MANDYtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MANDY je $ 0.01652116, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MANDY se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +2.94% u posljednjih 24 sata i +10.38% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu MANDY COIN (MANDY)

Trenutačna tržišna kapitalizacija MANDY COIN je $ 9.40K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MANDY je 999.77M, s ukupnom količinom od 999770501.9041636. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 9.40K.