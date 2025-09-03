Više o MANDY

MANDY Informacije o cijeni

MANDY Službena web stranica

MANDY Tokenomija

MANDY Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

MANDY COIN Logotip

MANDY COIN Cijena (MANDY)

Neuvršten

1 MANDY u USD cijena uživo:

--
----
+3.10%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena MANDY COIN (MANDY)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 05:08:05 (UTC+8)

MANDY COIN (MANDY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01652116
$ 0.01652116$ 0.01652116

$ 0
$ 0$ 0

--

+2.94%

+10.38%

+10.38%

MANDY COIN (MANDY) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, MANDYtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MANDY je $ 0.01652116, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MANDY se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +2.94% u posljednjih 24 sata i +10.38% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu MANDY COIN (MANDY)

$ 9.40K
$ 9.40K$ 9.40K

--
----

$ 9.40K
$ 9.40K$ 9.40K

999.77M
999.77M 999.77M

999,770,501.9041636
999,770,501.9041636 999,770,501.9041636

Trenutačna tržišna kapitalizacija MANDY COIN je $ 9.40K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MANDY je 999.77M, s ukupnom količinom od 999770501.9041636. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 9.40K.

MANDY COIN (MANDY) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz MANDY COIN u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz MANDY COIN u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz MANDY COIN u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz MANDY COIN u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+2.94%
30 dana$ 0+19.07%
60 dana$ 0+28.32%
90 dana$ 0--

Što je MANDY COIN (MANDY)

Mandy Coin ($MANDY) is a Solana-based cryptocurrency designed to integrate blockchain technology with real-world healthcare services. The project aims to address inefficiencies in traditional healthcare by providing access to AI-driven medical concierge services, IV therapy, nutrition coaching, and telemedicine. Unlike many meme coins that lack tangible utility, Mandy Coin is backed by an existing healthcare business, Medicine Woman Wellness, ensuring real-world applications for token holders. Led by Mandy Beth, a healthcare professional with over 15 years of experience, the project emphasizes transparency and reliability, avoiding the anonymity and instability commonly associated with crypto ventures. In addition to its healthcare-focused ecosystem, Mandy Coin leverages AI partnerships to develop an interactive health empowerment platform. The project also fosters a growing community, strategic collaborations, and a structured roadmap aimed at long-term sustainability. By merging blockchain technology with healthcare innovations, Mandy Coin seeks to provide a new approach to digital assets with practical use cases in the trillion-dollar healthcare industry.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs MANDY COIN (MANDY)

Službena web-stranica

MANDY COIN Predviđanje cijene (USD)

Koliko će MANDY COIN (MANDY) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših MANDY COIN (MANDY) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za MANDY COIN.

Provjerite MANDY COIN predviđanje cijene sada!

MANDY u lokalnim valutama

MANDY COIN (MANDY) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike MANDY COIN (MANDY) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o MANDY opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o MANDY COIN (MANDY)

Koliko MANDY COIN (MANDY) vrijedi danas?
Cijena MANDY uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena MANDY u USD?
Trenutačna cijena MANDY u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija MANDY COIN?
Tržišna kapitalizacija za MANDY je $ 9.40K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za MANDY?
Količina u optjecaju za MANDY je 999.77M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za MANDY?
MANDY je postigao ATH cijenu od 0.01652116 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za MANDY?
MANDY je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za MANDY?
24-satni obujam trgovanja za MANDY je -- USD.
Hoće li MANDY još narasti ove godine?
MANDY mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte MANDY predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 05:08:05 (UTC+8)

MANDY COIN (MANDY) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.