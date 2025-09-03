Više o MALAKAI

Malakai Cijena (MALAKAI)

Neuvršten

1 MALAKAI u USD cijena uživo:

--
----
0.00%1D
Grafikon aktualnih cijena Malakai (MALAKAI)
Malakai (MALAKAI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00347916
$ 0.00347916$ 0.00347916

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+6.33%

+6.33%

Malakai (MALAKAI) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, MALAKAItrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MALAKAI je $ 0.00347916, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MALAKAI se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +6.33% u posljednjih 7 dana.

Informacije o tržištu Malakai (MALAKAI)

$ 24.66K
$ 24.66K$ 24.66K

--
----

$ 24.66K
$ 24.66K$ 24.66K

999.42M
999.42M 999.42M

999,416,060.364433
999,416,060.364433 999,416,060.364433

Trenutačna tržišna kapitalizacija Malakai je $ 24.66K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MALAKAI je 999.42M, s ukupnom količinom od 999416060.364433. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 24.66K.

Malakai (MALAKAI) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Malakai u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Malakai u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Malakai u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Malakai u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ 0+20.64%
60 dana$ 0+22.67%
90 dana$ 0--

Što je Malakai (MALAKAI)

Malakai is a meme-based cryptocurrency designed for community engagement and entertainment within the digital currency space. Inspired by popular meme culture, Malakai operates as a fun, accessible token, inviting both seasoned crypto enthusiasts and newcomers to participate in a lighthearted, community-driven economy. It leverages social media and internet trends to foster a strong and active user base, aiming to build value through widespread adoption and community support. While primarily for entertainment, Malakai emphasizes transparency and ease of use, aligning with the growing interest in decentralized, meme-inspired financial assets.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta.

Resurs Malakai (MALAKAI)

Malakai Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Malakai (MALAKAI) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Malakai (MALAKAI) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Malakai.

Provjerite Malakai predviđanje cijene sada!

MALAKAI u lokalnim valutama

Malakai (MALAKAI) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Malakai (MALAKAI) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o MALAKAI opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Malakai (MALAKAI)

Koliko Malakai (MALAKAI) vrijedi danas?
Cijena MALAKAI uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena MALAKAI u USD?
Trenutačna cijena MALAKAI u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Malakai?
Tržišna kapitalizacija za MALAKAI je $ 24.66K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za MALAKAI?
Količina u optjecaju za MALAKAI je 999.42M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za MALAKAI?
MALAKAI je postigao ATH cijenu od 0.00347916 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za MALAKAI?
MALAKAI je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za MALAKAI?
24-satni obujam trgovanja za MALAKAI je -- USD.
Hoće li MALAKAI još narasti ove godine?
MALAKAI mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte MALAKAI predviđanje cijene za detaljniju analizu.
