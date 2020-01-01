Make Europe Great Again (MEGA) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Make Europe Great Again (MEGA), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Make Europe Great Again (MEGA) Informacije $MEGA is a memecoin supporting the movement "Make Europe Great Again", a type of spinoff of Donald Trump`s MAGA. The idea is being pushed by Elon Musk and other EU Leaders in the recent months. Calling for change for the European Union. We believe $MEGA can bring about awareness for Europeans wanting change for the future. This token serves as a culture community token, supporting the political movement. Službena web stranica: https://mega-solana.com Kupi MEGA odmah!

Make Europe Great Again (MEGA) Tokenomika i analiza cijena
Tržišna kapitalizacija: $ 118.26K
Ukupna količina: $ 999.36M
Količina u optjecaju: $ 999.36M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 118.26K
Povijesni maksimum: $ 0.00232549
Povijesni minimum: $ 0.00006423
Trenutna cijena: $ 0.0001183

Make Europe Great Again (MEGA) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Make Europe Great Again (MEGA) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj MEGA tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja MEGA tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku MEGA tokena, istražite MEGA cijenu tokena uživo!

