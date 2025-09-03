Make Europe Great Again (MEGA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00232549$ 0.00232549 $ 0.00232549 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -2.48% Promjena cijene (1D) -3.49% Promjena cijene (7D) +26.99% Promjena cijene (7D) +26.99%

Make Europe Great Again (MEGA) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, MEGAtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MEGA je $ 0.00232549, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MEGA se promijenio za -2.48% u posljednjih sat vremena, -3.49% u posljednjih 24 sata i +26.99% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Make Europe Great Again (MEGA)

Tržišna kapitalizacija $ 119.07K$ 119.07K $ 119.07K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 119.07K$ 119.07K $ 119.07K Količina u optjecaju 999.36M 999.36M 999.36M Ukupna količina 999,360,478.738345 999,360,478.738345 999,360,478.738345

Trenutačna tržišna kapitalizacija Make Europe Great Again je $ 119.07K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MEGA je 999.36M, s ukupnom količinom od 999360478.738345. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 119.07K.