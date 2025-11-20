Make CRO Great Again Cijena danas

Trenutačna cijena Make CRO Great Again (MCGA) danas je --, s promjenom od 11.11% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije MCGA u USD je -- po MCGA.

Make CRO Great Again trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 387,661, s količinom u optjecaju od 1.00B MCGA. Tijekom posljednja 24 sata, MCGA trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00270858, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, MCGA se kretao -7.58% u posljednjem satu i -18.14% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Make CRO Great Again (MCGA)

Tržišna kapitalizacija $ 387.66K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 387.66K Količina u optjecaju 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Make CRO Great Again je $ 387.66K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MCGA je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 387.66K.