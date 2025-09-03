Više o MAHA

MAHA Informacije o cijeni

MAHA Službena web stranica

MAHA Tokenomija

MAHA Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Make America Healthy Again Logotip

Make America Healthy Again Cijena (MAHA)

Neuvršten

1 MAHA u USD cijena uživo:

--
----
0.00%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Make America Healthy Again (MAHA)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 00:07:56 (UTC+8)

Make America Healthy Again (MAHA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-1.83%

-1.83%

Make America Healthy Again (MAHA) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, MAHAtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MAHA je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MAHA se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -1.83% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Make America Healthy Again (MAHA)

$ 112.76K
$ 112.76K$ 112.76K

--
----

$ 112.76K
$ 112.76K$ 112.76K

10.00B
10.00B 10.00B

10,000,000,000.0
10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Make America Healthy Again je $ 112.76K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MAHA je 10.00B, s ukupnom količinom od 10000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 112.76K.

Make America Healthy Again (MAHA) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Make America Healthy Again u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Make America Healthy Again u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Make America Healthy Again u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Make America Healthy Again u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ 0+7.61%
60 dana$ 0+13.31%
90 dana$ 0--

Što je Make America Healthy Again (MAHA)

MAHA 🌱🇺🇸 (Make America Healthy Again) is a 🦺 movement-driven token 🪙 designed to promote health 💪, independence 🕊️, and community engagement 🫱🫲 within the political and social landscape of the United States. Built on blockchain technology 🔗, MAHA empowers users to take control of their personal health journey 🧘 while supporting broader societal initiatives 🌎. The token leverages decentralized incentives, enabling holders to participate in daily wellness challenges 🏆, earn rewards 🎉, and engage in governance decisions within the MAHA ecosystem 🌐. With a fixed supply of 10 billion tokens and a 2% buy/ tax 💰, MAHA creates a sustainable economic model intended to support community activities 👫, partnerships 🤝, and health-related initiatives 🍎. Operating on a Ethereum 📲, MAHA ensures transparency, security 🔒, and accessibility for all. The token aligns with the mission of the "Make America Healthy Again" movement 🌍, co-led by Robert F Kennedy Jr and President Donald J Trump, inviting users to contribute to the collective goal of improved health 🌟 and abundance 🏅 and justice 👨‍⚖️ across the nation.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Make America Healthy Again (MAHA)

Službena web-stranica

Make America Healthy Again Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Make America Healthy Again (MAHA) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Make America Healthy Again (MAHA) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Make America Healthy Again.

Provjerite Make America Healthy Again predviđanje cijene sada!

MAHA u lokalnim valutama

Make America Healthy Again (MAHA) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Make America Healthy Again (MAHA) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o MAHA opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Make America Healthy Again (MAHA)

Koliko Make America Healthy Again (MAHA) vrijedi danas?
Cijena MAHA uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena MAHA u USD?
Trenutačna cijena MAHA u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Make America Healthy Again?
Tržišna kapitalizacija za MAHA je $ 112.76K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za MAHA?
Količina u optjecaju za MAHA je 10.00B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za MAHA?
MAHA je postigao ATH cijenu od 0 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za MAHA?
MAHA je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za MAHA?
24-satni obujam trgovanja za MAHA je -- USD.
Hoće li MAHA još narasti ove godine?
MAHA mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte MAHA predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 00:07:56 (UTC+8)

Make America Healthy Again (MAHA) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.