Make America Based Again (BASED) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 24-satna najviša cijena $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00352489 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) +0.84% Promjena cijene (1D) +5.07% Promjena cijene (7D) +8.59%

Make America Based Again (BASED) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, BASEDtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BASED je $ 0.00352489, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BASED se promijenio za +0.84% u posljednjih sat vremena, +5.07% u posljednjih 24 sata i +8.59% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Make America Based Again (BASED)

Tržišna kapitalizacija $ 16.73K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 16.73K Količina u optjecaju 998.32M Ukupna količina 998,323,464.353895

Trenutačna tržišna kapitalizacija Make America Based Again je $ 16.73K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BASED je 998.32M, s ukupnom količinom od 998323464.353895. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 16.73K.