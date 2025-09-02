Više o MAKE

MAKE Cijena (MAKE)

Neuvršten

1 MAKE u USD cijena uživo:

$0.00193549
$0.00193549$0.00193549
0.00%1D
Grafikon aktualnih cijena MAKE (MAKE)
MAKE (MAKE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.100773
$ 0.100773$ 0.100773

$ 0.00113843
$ 0.00113843$ 0.00113843

--

--

0.00%

0.00%

MAKE (MAKE) cijena u stvarnom vremenu je $0.00193549. Tijekom protekla 24 sata, MAKEtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MAKE je $ 0.100773, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00113843.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MAKE se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i 0.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu MAKE (MAKE)

$ 193.55K
$ 193.55K$ 193.55K

--
----

$ 193.55K
$ 193.55K$ 193.55K

100.00M
100.00M 100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija MAKE je $ 193.55K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MAKE je 100.00M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 193.55K.

MAKE (MAKE) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz MAKE u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz MAKE u USD iznosila je $ +0.0002348902.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz MAKE u USD iznosila je $ +0.0007075903.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz MAKE u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ +0.0002348902+12.14%
60 dana$ +0.0007075903+36.56%
90 dana$ 0--

Što je MAKE (MAKE)

The MAKE project is associated with the MAKE Movement on the Blockchain. It involves the $MAKE memecoin, which is issued on the BSC (Binance Smart Chain). The project appears to have a specific fee structure related to the token transactions, such as a 5% tax on $MAKE with 50% of it used for automatic buyback and burn of $SNAKE, and a 5% tax on $TRUMP with 50% for automatic burn of $MAKE. It also mentions a total supply of 100,000,000 tokens and that 60% of the supply has already been destroyed.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu.

Resurs MAKE (MAKE)

Službena web-stranica

MAKE Predviđanje cijene (USD)

Koliko će MAKE (MAKE) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših MAKE (MAKE) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za MAKE.

Provjerite MAKE predviđanje cijene sada!

MAKE u lokalnim valutama

MAKE (MAKE) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike MAKE (MAKE) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o MAKE opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o MAKE (MAKE)

Koliko MAKE (MAKE) vrijedi danas?
Cijena MAKE uživo u USD je 0.00193549 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena MAKE u USD?
Trenutačna cijena MAKE u USD je $ 0.00193549. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija MAKE?
Tržišna kapitalizacija za MAKE je $ 193.55K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za MAKE?
Količina u optjecaju za MAKE je 100.00M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za MAKE?
MAKE je postigao ATH cijenu od 0.100773 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za MAKE?
MAKE je vidio ATL cijenu od 0.00113843 USD.
Koliki je obujam trgovanja za MAKE?
24-satni obujam trgovanja za MAKE je -- USD.
Hoće li MAKE još narasti ove godine?
MAKE mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte MAKE predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.