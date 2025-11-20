Main Street USD Cijena danas

Trenutačna cijena Main Street USD (MSUSD) danas je $ 0.979002, s promjenom od 1.07% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije MSUSD u USD je $ 0.979002 po MSUSD.

Main Street USD trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 1,877,000, s količinom u optjecaju od 1.92M MSUSD. Tijekom posljednja 24 sata, MSUSD trgovao je između $ 0.978907 (niska) i $ 0.989861 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 2.0, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.978907.

U kratkoročnim performansama, MSUSD se kretao 0.00% u posljednjem satu i -0.33% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Main Street USD (MSUSD)

Tržišna kapitalizacija $ 1.88M$ 1.88M $ 1.88M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.88M$ 1.88M $ 1.88M Količina u optjecaju 1.92M 1.92M 1.92M Ukupna količina 1,917,257.505071519 1,917,257.505071519 1,917,257.505071519

Trenutačna tržišna kapitalizacija Main Street USD je $ 1.88M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MSUSD je 1.92M, s ukupnom količinom od 1917257.505071519. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.88M.