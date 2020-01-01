Main Character (MAIN) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Main Character (MAIN), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Main Character (MAIN) Informacije F*ck everything I’m the main character. Being the main character makes and gives you the full need to feel in control. Which in a lot of coins people do not feel the full circle. Our utility of Main Character is to build with everyone that is involved and make them all feel llke they are each the main character of this token. Main Character has the name to make everyone feel like a hero is the defi space and that is exactly our purpose for this token. Službena web stranica: https://x.com/mainsolcto Kupi MAIN odmah!

Main Character (MAIN) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Main Character (MAIN), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 22.56K $ 22.56K $ 22.56K Ukupna količina: $ 931.95M $ 931.95M $ 931.95M Količina u optjecaju: $ 931.95M $ 931.95M $ 931.95M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 22.56K $ 22.56K $ 22.56K Povijesni maksimum: $ 0.0041142 $ 0.0041142 $ 0.0041142 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni Main Character (MAIN)

Main Character (MAIN) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Main Character (MAIN) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj MAIN tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja MAIN tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku MAIN tokena, istražite MAIN cijenu tokena uživo!

MAIN Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide MAIN? Naša MAIN stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte MAIN predviđanje cijene tokena odmah!

