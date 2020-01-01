Main Character Energy (MCEN) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Main Character Energy (MCEN), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Main Character Energy (MCEN) Informacije The project is a MEME coin that was started because of several unserious projects that are hitting this space. It is called Main Character Energy to unify holders as a team and make everyone feel special. We have built a great base community that works together already and we want to grow it. We want to show that legit memecoins can bring people together, empowering everyone of having a truly nice experience. Službena web stranica: https://maincharacterenergy.club/ Kupi MCEN odmah!

Main Character Energy (MCEN) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Main Character Energy (MCEN), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 34.48K $ 34.48K $ 34.48K Ukupna količina: $ 998.43M $ 998.43M $ 998.43M Količina u optjecaju: $ 998.43M $ 998.43M $ 998.43M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 34.48K $ 34.48K $ 34.48K Povijesni maksimum: $ 0.00449789 $ 0.00449789 $ 0.00449789 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni Main Character Energy (MCEN)

Main Character Energy (MCEN) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Main Character Energy (MCEN) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj MCEN tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja MCEN tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku MCEN tokena, istražite MCEN cijenu tokena uživo!

