Main Character Energy (MCEN) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u Main Character Energy (MCEN), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
Main Character Energy (MCEN) Informacije

The project is a MEME coin that was started because of several unserious projects that are hitting this space. It is called Main Character Energy to unify holders as a team and make everyone feel special. We have built a great base community that works together already and we want to grow it. We want to show that legit memecoins can bring people together, empowering everyone of having a truly nice experience.

https://maincharacterenergy.club/

Main Character Energy (MCEN) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Main Character Energy (MCEN), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija: $ 34.48K
$ 34.48K
$ 34.48K$ 34.48K
Ukupna količina:
$ 998.43M
$ 998.43M$ 998.43M
Količina u optjecaju: $ 998.43M
$ 998.43M
$ 998.43M$ 998.43M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 34.48K
$ 34.48K
$ 34.48K$ 34.48K
Povijesni maksimum:
$ 0.00449789
$ 0.00449789$ 0.00449789
Povijesni minimum: $ 0
$ 0
$ 0$ 0
Trenutna cijena: $ 0
$ 0
$ 0$ 0

Main Character Energy (MCEN) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Main Character Energy (MCEN) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj MCEN tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja MCEN tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku MCEN tokena, istražite MCEN cijenu tokena uživo!

MCEN Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide MCEN? Naša MCEN stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.