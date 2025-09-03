Main Character (MAIN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.0041142$ 0.0041142 $ 0.0041142 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.59% Promjena cijene (1D) +1.95% Promjena cijene (7D) +7.64% Promjena cijene (7D) +7.64%

Main Character (MAIN) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, MAINtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MAIN je $ 0.0041142, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MAIN se promijenio za +0.59% u posljednjih sat vremena, +1.95% u posljednjih 24 sata i +7.64% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Main Character (MAIN)

Tržišna kapitalizacija $ 22.75K$ 22.75K $ 22.75K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 22.75K$ 22.75K $ 22.75K Količina u optjecaju 931.95M 931.95M 931.95M Ukupna količina 931,948,560.893376 931,948,560.893376 931,948,560.893376

Trenutačna tržišna kapitalizacija Main Character je $ 22.75K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MAIN je 931.95M, s ukupnom količinom od 931948560.893376. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 22.75K.