MaidSafeCoin (EMAID) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 1.37$ 1.37 $ 1.37 Najniža cijena $ 0.00503241$ 0.00503241 $ 0.00503241 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) -1.86% Promjena cijene (7D) -1.86%

MaidSafeCoin (EMAID) cijena u stvarnom vremenu je $0.060445. Tijekom protekla 24 sata, EMAIDtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena EMAID je $ 1.37, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00503241.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, EMAID se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -1.86% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu MaidSafeCoin (EMAID)

Tržišna kapitalizacija $ 1.86M$ 1.86M $ 1.86M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.86M$ 1.86M $ 1.86M Količina u optjecaju 30.85M 30.85M 30.85M Ukupna količina 30,847,070.0 30,847,070.0 30,847,070.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija MaidSafeCoin je $ 1.86M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju EMAID je 30.85M, s ukupnom količinom od 30847070.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.86M.