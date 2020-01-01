maicrotrader (MAICRO) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u maicrotrader (MAICRO), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

maicrotrader (MAICRO) Informacije maicrotrader is the copilot for crypto trading – an AI agent which hypercharges a crypto trader's edge. The maicrotrader Terminal has unparalleled speed and intelligence as it regards markets, themes and tokens. It serves as the ultimate central dashboard for traders to analyze and execute their trades onchain using AI agents, and manage their portfolios. Investors who don’t trade day-to-day are able to invest in one of maicrotrader’s proprietary Trading Agents, who autonomously trade based on the terminal’s knowledge. Top traders have the opportunity to use maicrotrader as a platform to launch their own Trading Agents, attracting TVL and generating fees. Službena web stranica: https://www.maicrotrader.com Bijela knjiga: https://docs.maicrotrader.com Kupi MAICRO odmah!

maicrotrader (MAICRO) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za maicrotrader (MAICRO), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 3.80M Ukupna količina: $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 930.00M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 4.09M Povijesni maksimum: $ 0.00658024 Povijesni minimum: $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00433496

maicrotrader (MAICRO) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike maicrotrader (MAICRO) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj MAICRO tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja MAICRO tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku MAICRO tokena, istražite MAICRO cijenu tokena uživo!

MAICRO Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide MAICRO? Naša MAICRO stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

