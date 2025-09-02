maicrotrader (MAICRO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00247088 $ 0.00247088 $ 0.00247088 24-satna najniža cijena $ 0.00293322 $ 0.00293322 $ 0.00293322 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00247088$ 0.00247088 $ 0.00247088 24-satna najviša cijena $ 0.00293322$ 0.00293322 $ 0.00293322 Najviša cijena ikada $ 0.0052362$ 0.0052362 $ 0.0052362 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.03% Promjena cijene (1D) -0.68% Promjena cijene (7D) -11.32% Promjena cijene (7D) -11.32%

maicrotrader (MAICRO) cijena u stvarnom vremenu je $0.00261761. Tijekom protekla 24 sata, MAICROtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00247088 i najviše cijene $ 0.00293322, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MAICRO je $ 0.0052362, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MAICRO se promijenio za -0.03% u posljednjih sat vremena, -0.68% u posljednjih 24 sata i -11.32% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu maicrotrader (MAICRO)

Tržišna kapitalizacija $ 2.44M$ 2.44M $ 2.44M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 2.62M$ 2.62M $ 2.62M Količina u optjecaju 930.00M 930.00M 930.00M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija maicrotrader je $ 2.44M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MAICRO je 930.00M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.62M.