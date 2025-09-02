MAIAR (MAIAR) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.0105827$ 0.0105827 $ 0.0105827 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.58% Promjena cijene (1D) +1.17% Promjena cijene (7D) -0.74% Promjena cijene (7D) -0.74%

MAIAR (MAIAR) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, MAIARtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MAIAR je $ 0.0105827, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MAIAR se promijenio za +0.58% u posljednjih sat vremena, +1.17% u posljednjih 24 sata i -0.74% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu MAIAR (MAIAR)

Tržišna kapitalizacija $ 448.18K$ 448.18K $ 448.18K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 448.18K$ 448.18K $ 448.18K Količina u optjecaju 999.98M 999.98M 999.98M Ukupna količina 999,980,400.81 999,980,400.81 999,980,400.81

Trenutačna tržišna kapitalizacija MAIAR je $ 448.18K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MAIAR je 999.98M, s ukupnom količinom od 999980400.81. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 448.18K.